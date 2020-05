Villa Cortese piange suor Giulia

La comunità in lutto. Con lei aveva sempre intrattenuto un legame che non si limitava al semplice scambio di saluti, ma si reggeva sulle solide gambe di un aiuto economico concreto.

Da Villa Cortese era partita molti anni fa, destinazione Burundi. Con il desiderio di esercitare il suo apostolato d'amore in una mano e la voglia di concretizzarlo dall'altro. Ora il suo cammino terreno si è arrestato lasciando un'ampia scia d'amore. Da ricordare e da imitare. Villa Cortese piange la scomparsa di suor Giulia Gazzardi. Con lei aveva sempre intrattenuto un legame che non si limitava al semplice scambio di saluti, ma si reggeva sulle solide gambe di un aiuto economico concreto. Da Villa Cortese, infatti, nell'ambito del 'Progetto solidarietà' 2019 messo in pista da Comune e associazioni, avevano preso il volo per il paese africano 7.000 euro. Tanto era stato raccolto dalla sempre generosa comunità villacortesina per sostenere la realizzazione di un asilo a Rusamaza che porterà il nome di Angela Vailati, un'altra figura storica del paese notissima per la sua professione di ostetrica e "mamma", grazie al suo ruolo, di più generazioni di villacortesini nati tra 1950 e 1986. "Oggi - commenta il sindaco Alessandro Barlocco - è morta suor Giulia Gazzardi, operava da anni in Burundi insieme al Vispe (volontari per la solidarietà). Con la consulta associazioni abbiamo più volte destinato i fondi del "Progetto solidarietà",insieme di iniziative organizzate dalle associazioni e dal comune nel corso di un anno per raccolta fondi da destinare a progetti specifici con un collegamento diretto con Villa Cortese. L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di suor Giulia, condoglianze e un abbraccio a tutti i familiari e amici". Al ricordo del primo cittadino si è unito anche quello del parroco della chiesa di San Vittore martire, don Maurizio Toia: "Non trovo migliore commento che nel Vangelo, nessuno ha più amore di chi dà la vita per i suoi amici, grazie suor Giulia per il dono totale di te alla tua gente". Il parroco villacortesino ha voluto salutare la missionaria anche con il suono delle campane.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro