Uno scatto... spaziale!

La sua super luna piena che si riflette nelle risaie di Casaleggio Novara è stata scelta come ‘Astronomy Picture of the Day’ dalla NASA, l’agenzia spaziale americana.

Scienza e creatività, calcoli ed estetica, razionalità e bellezza possono andare d’accordo. Un connubio che Tiziano Boldrini rende possibile in ogni suo scatto. Un talento, quello di coniugare la passione per l’astronomia con quella per la fotografia, che ha ricevuto un riconoscimento davvero d’eccezione: la sua super luna piena che si riflette nelle risaie di Casaleggio Novara è stata scelta come ‘Astronomy Picture of the Day’ dalla NASA, l’agenzia spaziale americana. Originario di Boffalora sopra Ticino, dove la sua famiglia ha gestito per decenni una storica edicola, Tiziano vive ora a San Pietro Mosezzo. La foto del giorno, approdata oltreoceano, è stata scattata giovedì scorso nella campagna novarese. “Mi sono detto ‘Ci provo!’, mandano foto da tutto il mondo ogni giorno… Quando mi è arrivata l’email di conferma, mi è venuta la pelle d’oca - ci racconta Tiziano. - Non sono tanti gli italiani che ce la fanno a farsi pubblicare: l’anno scorso mi pare siano stati solo 4 o 5… Una soddisfazione immensa. Anche perché è più facile scattare foto intriganti se il soggetto astronomico è immortalato in un paesaggio lacustre o di montagna; con il paesaggio di campagna è più difficile. Una grande soddisfazione”. L’APOD della NASA è un sito web che presenta ogni giorno uno scatto, spesso legato a fenomeni di attualità astronomica, corredato da una breve spiegazione scritta da un astronomo professionista. La passione per l’astronomia, in Tiziano, è di vecchia data; più recente è quella per la fotografia astronomica: l’anno scorso, si è dotato dell’attrezzatura fotografica adeguata e ha iniziato a scattare, con risultati da subito notevoli e riuscendo a far pubblicare i propri scatti in alcune riviste specializzate del settore. "Ci vuole una bella inventiva, ma anche tanto studio: occorre analizzare i fenomeni astronomici, come appunto la super luna, per la quale ho studiato l’orario del tramonto del sole e quello del sorgere della luna. E poi bisogna sempre sperare che sia sereno e attendere la luce giusta. Non è facile”.

