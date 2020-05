San Giorgio 20034

Per il codice d'avviamento postale 20010 di San Giorgio su Legnano si avvicina l'ora del pensionamento. Dal 25 maggio, infatti, quello nuovo sarà il 20034.

Per anni è stato uno degli elementi identificativi di San Giorgio. Su buste, pacchi, cartoline. Adesso, però, per il codice d'avviamento postale 20010 si avvicina l'ora del pensionamento. Dal 25 maggio, infatti, dovrà farsi da parte per lasciare spazio a quello nuovo che Poste italiane ha assegnato al Comune, ovvero 20034. Non una rivoluzione copernicana, ma comunque un fatto non irrilevante considerando che quel cap era divenuto un frammento di identità storica sangiorgese. Lo ha reso noto il sindaco Walter Cecchin che scrive: "Poste Italiane ha attribuito in maniera univoca la nuova numerazione in modo da riconoscere e identificare in modo certo la corrispondenza inviata a San Giorgio su Legnano". Già, perchè nel novero degli italici Comuni il nome San Giorgio risuona in molte zone: una per tutte, la San Giorgio a Cremano che ha un nome piuttosto vicino alla cugina legnanese e fu patria dell'indimenticabile Massimo Troisi, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare, dalla San Giorgio che si trova dalle parti di Brunico a quella di Nogaro in provincia di Udine passando per la città del Sannio. Insomma, occorreva avere un elemento che consentisse di tracciare un identikit di San Giorgio più nitido e inequivocabile. Il vecchio 20010, però, per un po' dovrà aspettare ad andare a riposare: le Poste specificano, infatti, che, per un periodo transitorio di dodici mesi, lo si potrà continuare ad usare contestualmente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro