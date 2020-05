Dpi per grandi e bambini

Una nuova distribuzione di mascherine a Robecchetto con Induno e Malvaglio. "Ne saranno consegnate due per nuclei familiari e due per i bimbi nati dal 2010 al 2019 - scrive il sindaco".

Per i più grandi, ma anche per i piccoli. Una nuova distribuzione di mascherine a Robecchetto con Induno e Malvaglio, come conferma il sindaco Giorgio Braga: "Nello specifico - scrive il primo cittadino - ne verranno consegnate due per ogni nucleo familiare e altre due per i tutti i bambini nati dal 2010 al 2019. Prevediamo che entro sabato siano tutte consegnate. Voglio ringraziare ancora una volta i volontari che hanno permesso e che stanno permettendo la distribuzione di questi importanti dispositivi di protezione personale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro