'Mimì'... musica dal cielo

Il 12 maggio 1995: 25 anni fa se ne andava per sempre Mia Martina. 25 anni dopo il ricordo è più che mai vivo. Una delle grandi interpreti della musica italiana e mondiale.

12 maggio 1995: 20 anni sono passati. 20 lunghi anni, ma il tempo, alla fine, è come se si fosse fermato a quel terribile e tragico giorno. Il ritrovamento del corpo, proprio a pochi passi dall'aeroporto di Malpensa (a Cardano al Campo), le lacrime che hanno cominciato a bagnare gli occhi e i volti, il dolore immenso e Mia Martina che non c'era più, volata via per sempre. Da quell'istante, insomma, nulla è stato più come prima, perché la musica aveva perso una delle sue grandi interpreti e figure; una delle voci femminili più belle ed espressive di tutti i tempi, dotata di un vocale capace di passare da note passionali a dolorose con estrema facilità, caratterizzata dall'essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa, che se ne era andata, lasciando un enorme senso di vuoto attorno. 'Mimì', come era soprannominata, da Bagnara Calabra alla conquista del palcoscenico musicale italiano e internazionale; il suo album di debutto 'Oltre la collina' e il singolo 'Padre' sono giudicati, infatti, tra i migliori lavori in Italia mai realizzati. E, poi, i tanti, tantissimi successi che sono arrivati: 'Piccolo uomo', 'Donna sola', 'Minuetto', 'Il guerriero', 'Inno', 'Donna con te', 'Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto', 'Per amarti' e 'La costruzione di un amore' e che l'hanno consacrata tra le protagoniste indiscusse negli anni settanta (decennio nel quale raggiunge una straordinaria popolarità a livello mondiale), lanciandola verso un futuro da scrivere in ogni sua forma e carattere. Nel 1981, ad esempio, eccola ritornare sulle scene, dopo due interventi alle corde vocali che ne modificarono la timbrica vocale, e l'anno successivo è al Festival di Sanremo con 'E non finisce mica il cielo', scritta da Fossati, dove riceve il Premio della Critica, che viene istituito proprio per la sua intensa interpretazione. Fino al 1983 quando ha deciso di ritirarsi dalle scene a causa di una maldicenza che la terrà fuori dai riflettori fino al 1989, momento in cui si è ripresentata sul palco di Sanremo con 'Almeno tu nell'universo'. Periodi questi certamente intensi e di importanti collaborazioni, però anche periodi, purtroppo, che sono definitivamente svaniti per sempre quel 12 maggio del 1995. L'addio ad una stella della musica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro