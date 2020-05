"Assembramenti di A e B?"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, interviene su quanto accaduto nelle scorse ore: "All'arrivo di Silvia Romano ho visto giornalisti e fotografi gli uni vicino agli altri. Non va bene".

Lo dice, o meglio lo ridice, ancora una volta, il sindaco di Milano Beppe Sala, nella speranza che sia finalmente chiaro a tutti: "La regola è una e soltanto una: indossare la mascherine e tenere la distanza dagli altri". Questo, anche perché, come precisa lo stesso primo cittadino, adesso che la città è entrata nella 'Fase 2', beh... bisogna rimanerci e, soprattutto, meritarsi di restarci. "In molti, infatti, in particolar modo nel weekend mi hanno scritto che c'è troppa gente in giro - afferma - Ora, io non so se ci sono troppe persone che si muovono, visto che in teoria ogni milanese lo può fare (pratica attività motoria), il problema è che per circolare è necessario seguire le misure previste, ossia, appunto, mascherina e distanziamento. Bene, nelle scorse ore, a proposito dell'arrivo di Silvia Romano, la regola, purtroppo, non è stata rispettata; l'assembramento era impressionante e voglio ricordare che non esistono assembramenti di serie A e B. Ecco, mi sarebbe piaciuto vedere sui quotidiani una stigmatizzazione dell'atteggiamento di giornalisti e fotografi. Detto ciò, noi siamo una comunità e cerchiamo di stare uniti, dando tutti il nostro contributo".

