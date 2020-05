Riapre la casa dell'acqua

Tanto attesa, è tornata a disposizione dei cittadini. Ritorno all'attività normale per la casa dell'acqua di via Kennedy a Nerviano, sia pure con gli opportuni accorgimenti.

Tanto attesa, è tornata a disposizione dei cittadini. Ritorno all'attività normale per la casa dell'acqua di via Kennedy a Nerviano, sia pure con gli opportuni accorgimenti derivanti dalla permanenza del periodo di emergenza COVID-19. Lo ha reso noto la giunta del sindaco Massimo Cozzi specificando che CAP ha provveduto a porre in essere tutte le operazioni relative alla messa in sicurezza dell'impianto. "Sono state fatte la disinfezione degli impianti - precisa il Comune - e le analisi di controllo della qualità dell'acqua. E' in ogni caso necessario utilizzarla con prudenza evitando assembramenti e avendo cura dell'igiene dell'impianto". Oltreché di dotarsi di guanti e mascherine e di tenere la distanza di almeno 1 metro, l'invito del Comune è a non accostarsi con le mani agli erogatori. I nervianesi potranno così tornare a disporre di un approvvigionamento per l'acqua potabile di cui erano soliti servirsi spesso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro