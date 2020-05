'Lontani con le mani, vicini con il cuore'. Questo il tema scelto dalla Casa Famiglia 'Azzalin' per il 'Maggio Senior 2020': la cura dei legami e il rimanere accanto...

'Lontani con le mani, vicini con il cuore'. Quante volte in questi mesi così difficili abbiamo desiderato abbracciare un nostro familiare, avvicinarci e baciare genitori o nipoti, comunicare con uno sguardo ed un sorriso il nostro amore ed il nostro affetto a quanti vogliamo bene? La quarantena ha messo tutti alla prova, anche duramente, imponendoci distanze e nostalgie. Certamente le persone anziane, e soprattutto i residenti delle Case Famiglia, hanno avvertito tutto con molta fatica, percependo un presente carico di dubbi e incertezze; le inevitabili imperfezioni della memoria si sono accompagnate alla tristezza e al disorientamento di chi si trova a che fare con mezzi di comunicazione nuovi e sconosciuti. Come gestire, dunque, la sfida della quarantena nel contesto delicato e particolare delle RSA? Questo il tema scelto dalla Casa Famiglia 'Azzalin' per il 'Maggio Senior 2020': la cura dei legami, il rimanere vicini con il cuore, nonostante tutti si è lontani con le mani. Nel corso del mese nell'importante realtà di Inveruno si svolgeranno, pertanto, iniziative di apertura al territorio, seppur in modo virtuale, con conferenze in diretta social con esperti e scambi di messaggi con le famiglie; ci saranno, poi, tante attività interne per far sentire gli anziani ancora più speciali, sempre coccolati e al centro delle attenzioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro