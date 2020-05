Jordyn Poulter alla UYBA

La Unet e-work Busto Arsizio ha la sua regista per la stagione 2020/2021: con soddisfazione la società del presidente Giuseppe Pirola può annunciare di aver concluso l'accordo.

La Unet e-work Busto Arsizio ha la sua regista per la stagione 2020/2021: con soddisfazione la società del presidente Giuseppe Pirola può annunciare di aver concluso l'accordo la statunitense Jordyn Poulter, in arrivo dalla Reale Mutua Fenera Chieri. Originaria di Aurora, in Colorado, è nata il 31 luglio 1997 ed è alta 188cm. E' cresciuta nei campionati universitari americani, giocando nel programma della Illinois e mettendosi in gran luce nella NCAA Division I dal 2015 al 2018. Da gennaio 2018 è in Italia e nel frattempo esordisce in nazionale maggiore in occasione della Coppa panamericana 2018, conquistando la medaglia d'oro. Nel 2019 conferma di essere apprezzata da coach Kiraly e conquista l'oro alla Volleyball Nations League e l'argento alla Coppa del Mondo e al campionato nordamericano, manifestazione dove viene anche premiata come miglior palleggiatrice. Jordyn Poulter è il primo nome nuovo della nuova UYBA, che ha già confermato Alessia Gennari e Giulia Leonardi e che nei prossimi giorni annuncerà nuovi arrivi. Ecco le prime parole da farfalla della 22enne americana: "Sono molto entusiasta di diventare una giocatrice della UYBA, un club che ha una ricca storia di successi. E' un onore per me farne parte e cercare di mantenere questo standard di top team. Un pensiero anche per Chieri: sarà sempre la mia prima "casa" in Italia e sarò per sempre grata ai suoi dirigenti che mi hanno accolto e mi hanno dato la possibilità di giocare ad alti livelli, nel campionato italiano che è uno dei più competitivi al mondo. Il calibro di allenatori e giocatori di questa lega rende ogni gara una battaglia. Il Palayamamay? La mia prima trasferta in Italia è stata proprio contro la UYBA a Busto Arsizio e mi sono subito accorta che qui lo standard è alto sotto tutti gli aspetti. I fan sono un gruppo molto energico e sarà divertente avere il loro supporto. In questo momento di difficile emergenza sanitaria, come tutti faccio il possibile per aiutare a rallentare la diffusione di COVID-19. Sono a casa e sono in grado di comunicare con il nostro staff della USA Volleyball per capire quale sarà la nostra prossima opportunità di giocare a pallavolo. Non so cosa aspettarmi per l'inizio della stagione, ma so che la Lega prenderà le precauzioni necessarie per assicurare che la sicurezza di tutti sia una priorità. Aspettando dunque di tornare in campo dico ai tifosi UYBA: Ciao a tutti, spero che stiate tutti bene in ​​questi tempi imprevedibili. Sono entusiasta per questa stagione e per la chiamata della UYBA al Palayamamay, che sarà la mia nuova casa. Non vedo l'ora di tornare in campo e sfoggiare il rosso!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro