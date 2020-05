Riduzioni per il calcolo della tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Previsto, inoltre, il rinvio del pagamento di Imu e Tari per tutti. L'annuncio del sindaco Christian Garavaglia.

Riduzione della Tosap: ad annunciarlo è il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia. "Nell'ultima giunta comunale, come Comune abbiamo introdotto, appunto, riduzioni per il calcolo della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per le categorie interessate al pagamento della stessa (in particolare i commercianti - scrive il primo cittadino - Ma non è l'unica iniziativa, perché è previsto, inoltre, il rinvio del pagamento di Imu e Tari per tutti: i dettagli verranno definiti nella seduta di giunta di mercoledì 13 maggio".

