Cuggiono Democratica verso il voto

"Le regole devono essere rispettate per non rendere vano il sacrificio di tante persone, che hanno svolto il proprio dovere con spirito di abnegazione”.

“Cuggiono Democratica continua a lavorare al suo interno”, afferma Giovanni Cucchetti. L’ex consigliere comunale rivela che il gruppo, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha già quasi completato la squadra ma “per il momento non intendiamo esporci in tal senso: i cuggionesi hanno giustamente ben altro per la testa, ci sembra irrispettoso parlare ora di liste elettorali, per via della situazione che stiamo vivendo, quando il voto sarà in autunno”. Cuggiono Democratica, attiva da oltre vent’anni in paese, è consapevole che le conseguenze dell’epidemia di Covid-19 saranno complicate da gestire a livello sanitario, economico e sociale. “I tempi necessari per tornare alla ‘normalità’ saranno lunghi - continua Cucchetti - Andrà compresa inoltre l’effettiva entità dei trasferimenti statali. La Regione Lombardia ha stanziato fondi economici per opere pubbliche e a Cuggiono spettano 350mila euro. I cantieri dovranno però essere aperti entro ottobre 2020. Il nostro paese potrebbe beneficiare da questi investimenti economici, realizzando ad esempio il parcheggio in via Cicogna e la riqualificazione energetica della palestra”. Dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale a febbraio, le forze politiche cuggionesi non hanno per il momento una vera e propria ‘voce istituzionale’. Tuttavia, e sempre in riferimento a Cuggiono Democratica, il gruppo ha offerto la propria collaborazione al Commissario prefettizio durante l’emergenza. “Alcuni di noi collaborano con le associazioni, dopo tanti anni di lavoro conosciamo il paese- continua Cucchetti- Per questo abbiamo scritto due lettere al Commissario, una in merito all’acquisto e alla distribuzione di mascherine igienizzabili destinate alla cittadinanza, l’altra per sollecitare interventi a favore dei soggetti più fragili della nostra comunità”. L’esponente di CD rivolge infine un appello a tutti gli abitanti di Cuggiono e Castelletto: “Ho fiducia nel vostro senso di responsabilità. Le regole devono essere rispettate per non rendere vano il sacrificio di tante persone, che hanno svolto il proprio dovere con spirito di abnegazione”.

