Gli aiuti e il sostegno alle famiglie più bisognose e in difficoltà di Robecchetto con Induno e Malvaglio. Il sindaco Giorgio Braga fa il punto dall'inizio dell'emergenza ad oggi.

Una somma di 25.723 euro, erogata dal Governo per l'emergenza alimentare a Robecchetto con Induno e Malvaglio. Cifre di aiuto, sostegno e vicinanza a chi, purtroppo, si trova in situazioni di disagio e difficoltà. "In totale le domande arrivate al nostro Comune - spiega il sindaco Giorgio Braga - sono state 70, di queste, poi, 10 non presentavano i necessari requisiti per poter essere accolte, 25, invece, sono state accolte ed altre 35 sono, ad oggi, sospese in quanto l'autocertificazione presentata è incompleta. Tutte le persone che hanno presentato domanda sono state contattate dall'assistente sociale e per quelle incomplete gli è stato chiesto di inviare i dati mancanti". Quindi, ad ogni componente dei vari nuclei familiari è stato riconosciuto un contributo di 100 euro (metà sotto la forma di buoni cartacei, dell'importo 15 euro cadauno, da utilizzare nei negozi del nostro Comune, e l'altra metà sotto forma di una carta prepagata di Azienda Sociale da utilizzare nei supermercati convenzionati. "La somma finora erogata alle nostre famiglie in difficoltà nel fare la spesa è stata di 7.930 euro - conclude il primo cittadino - Considerato, pertanto,il contributo del Governo e quello di 1920 euro versato sinora da alcuni nostri concittadini sul conto corrente comunale destinato agli aiuti alle famiglie in difficoltà abbiamo ancora un 'tesoretto' sia per il mese di maggio sia per giugno".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro