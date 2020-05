COVID-19: una guarigione a Robecchetto

Una buona notizia quella che arriva da Robecchetto con Induno, dove c'è un cittadino risultato negativo ad entrambi i tamponi di controllo per il Coronavirus.

Una buona notizia quella che arriva da Robecchetto con Induno. Già, perché, come conferma il sindaco Giorgio Braga nel consueto aggiornamento giornaliero "C'è un nostro concittadino che è risultato negativo ad entrambi i tamponi di controllo per il COVID-19. Voglio fare tanti auguri a lui ed alla sua famiglia per il ritorno alla vita normale".

