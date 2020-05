COVID-19: un guarito a Castano

Notizia positive quelle che arrivano da Castano in merito alla situazione Coronavirus. Lo conferma, infatti, il sindaco: "C'è una persona che è finalmente guarita".

Notizie positive quelle che arrivano da Castano Primo. Lo conferma il sindaco Giuseppe Pignatiello nel consueto aggiornamento giornaliero sulla situazione Coronavirus in città. "Abbiamo, infatti, un caso COVID con tampone finalmente negativo - dice - Una persona che, quindi, può tornare alla vita di tutti i giorni. Gli facciamo un grosso 'in bocca al lupo' a lui e a tutta la sua famiglia che gli è stata vicino e l'ha accudito con tanto amore in un momento così complicato".

