Home recording online

L'Associazione Culturale Musikademia sta organizzando corso online di home recording flessibile e pensato su misura per le esigenze di ciascuno. La musica a portata di tutti.

Un corso online di home recording flessibile e pensato su misura per le esigenze di ciascuno. Vuoi imparare a registrare la tua musica, dalla tua prima idea musicale fino allo streaming online? Vorresti essere produttore di te stesso, capire e approfondire i principi dell’audio e della registrazione, costruire il tuo home-studio in pieno stile DIY? Ecco, allora, l'iniziativa che fa al caso vostro. Più nello specifico, l'attività prevede: principi di acustica e psicoacustica, design del Home Studio, schede audio e collegamenti, scelta e posizionamento dei microfoni, registrazione/editing/mixing di audio digitale, la tecnologia MIDI (principi e utilizzo) e post produzione e finalizzazione del prodotto. Un corso online personalizzabile (individuale o di gruppo) in cui gli studenti potranno interagire con il docente Vittorio Mazzola, fare domande, scambiarsi opinioni e consigli. Come si costruisce un Home Studio? Con che budget? Di quali microfoni avrò bisogno? Cosa mi serve per registrare e mixare? Come funziona il MIDI e come sfruttarlo nelle mie produzioni? Come fare sentire la mia musica online? Queste sono alcune delle tematiche che verranno trattate approfonditamente durante il corso, il cui obbiettivo è quello di fornire a musicisti e chiunque sia interessato al mondo della registrazione audio le conoscenze necessarie a creare il proprio studio di registrazione low-budget, senza rinunciare alla qualità e alla professionalità, imparando a muoversi in un ambiente sempre più digitale e dinamico, quale quello della produzione musicale. I costi delle varie soluzioni saranno: corso di gruppo online (8 lezioni da 2 ore ciascuna): 150 euro totali per ogni partecipante (verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti); corso individuale (frequenza e programma da concordare): 25,50 euro all'ora a partecipante.

