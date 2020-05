Di nuovo al mercato

Castano ha riaperto, ufficialmente, questa mattina (giovedì 7 maggio) il tradizionale appuntamento del giovedì. Dodici in totale, oggi, gli ambulanti presenti in piazza Ardizzone.

Da una parte l'ingresso, dall'altra l'uscita. La gente, in fila, attende il suo turno e di farsi misurare la temperatura corporea e, se è tutto a posto, si può entrare. Nell'aera chiusa e delimitata dal nastro bianco e rosso, poi, i banchi (solo prodotti alimentari in questa fase), ben distanziati tra di loro, e in giro gli agenti della Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e gli addetti del Comune a controllare e monitorare che la situazione siano in ordine. La 'prima' ufficiale dopo il periodo di 'stop' per l'emergenza Coronavirus, insomma, perché questa mattina (giovedì 7 maggio) anche a Castano ha riaperto i battenti il tradizionale mercato settimanale. Si è tornati, insomma, a respirare un po' di quella normalità che, in questi mesi, era diventata, purtroppo, solo e soltanto un ricordo. I castanesi, e non solo, hanno potuto riprendere a fare acquisti in piazza Ardizzone (meglio conosciuta, appunto, come piazza Mercato) e gli ambulanti (ce n'erano in totale 12) hanno ricominciato con la loro attività classica. Una ripresa studiata e programmata nei minimi particolari, per garantire la massima sicurezza possibile a tutti i presenti.

