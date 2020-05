Studenti: stampe gratuite

Scuole chiuse, lezioni online e compiti a casa: l'Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno ha attivato il servizio di stampe gratuite per gli alunni del paese.

Scuole chiuse, lezioni online, compiti da casa, ma quando è il momento di stampare questo o quel documento? Nessun problema, ci pensa il Comune di Robecchetto con Induno. Già, perché l'Amministrazione comunale, considerato il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per venire incontro ed agevolare il più possibile l'attività scolastica, ha istituito il servizio di stampe gratuite per tutti gli studenti di ordine e grado, nonché per i bambini iscritti al Nido ed alla scuola dell'Infanzia (con limite massimo di 15 facciate a settimane). Per poter usufruire dell'iniziativa, quindi, bisognerà inviare una mail (avente come oggetto 'stampe') all'indirizzo Infanzia [at] comune [dot] robecchetto-con-induno [dot] mi [dot] it, indicando il proprio nome e cognome e allegando il materiale didattico da stampare (possibilmente in formato PDF), con specificate quelle che sono le preferenze di stampa (singola facciata e/o fronte e retro, bianco e nero e/o colori). Un addetto comunale, infine, contatterà i diretti interessati per la consegna, che avverrà settimanalmente su appuntamento presso gli uffici del Municipio.

