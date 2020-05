"Scuola, troppe cose non vanno"

I sindacati della scuola hanno scritto unitariamente al prefetto di Milano Saccone, al dirigente responsabile Ufficio X Bussetti, al sindaco Sala, al direttore regionale USR Lombardia Celada, per denunciare la grave situazione della scuola e le incertezze sulla ripresa delle attività in aula.

Tanti i temi: salute e sicurezza, organici, precariato e reclutamento, copertura posti Dsga (Direttore servizi generali amministrativi).

Questi problemi saranno al centro di una conferenza stampa online che si terrà venerdì 8 maggio.

FLC CGIL Milano - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS - GILDA UNAMS

