Robecco: idee per ripartire

Robecco sul Naviglio, i consiglieri di “Esserci - Robecco e frazioni” con una lettera aperta propongono idee e proposte concrete per organizzare e rilanciare la ripresa post Coronavirus.

L’emergenza Covid19 ha cambiato e segnato il nostro essere.

I nuovi provvedimenti governativi hanno messo in difficolta le famiglie, i commercianti, i produttori etc.; ma non bisogna abbattersi. Questa deve essere l’occasione per reagire e ora dobbiamo impegnarci a vivere una “nuova normalità”.

Chiediamo, all’Amministrazione Comunale, di valutare l’opportunità di adottare un importante intervento per favorire il rilancio del nostro straordinario paese e della sua economia ed è per questo che noi, gruppo consigliare “Esserci - Robecco e frazioni” , proponiamo di eliminare la tassa di occupazione del suolo pubblico 2020 per bar, ristoranti, esercizi commerciali e mercati per venire così incontro alle difficoltà legate alle chiusure imposte per affrontare questa nuova emergenza (pensando anche, ove possibile, all’estensione di spazi già in essere o a nuove proposte di spazi sempre gratuita dei metri quadri di occupazione).

Sarebbe, questo, un segnale di vicinanza ai nostri imprenditori e negozianti ed anche un contributo per riaprire e rilanciare le attività presenti nel Nostro comune.

Con questo provvedimento si andrebbe a sostenere alcune delle categorie più colpite in questo periodo di pandemia.

Misura opportuna sarebbe anche la sospensione del pagamento della TARI e dell’imposta di pubblicità, per tutte le suddette attività commerciali, almeno per il periodo delle chiusure delle stesse.

E’ doveroso anche pensare alle famiglie che pur non rientrando tra i nuovi poveri stanno subendo una riduzione del proprio reddito disponibile. A fronte di tale premessa ci sentiamo di chiedere alla maggioranza che amministra il comune di affrontare con sereno spirito e responsabilità l’opportunità di ripristinare l’esenzione dall’addizionale IRPEF ai redditi

inferiori ai 13.000 euro e possibilmente rivedere anche al ribasso l’aliquota attualmente applicata dello 0,80%. Altro balzello che grava su imprese e molti cittadini è l’imposta ex IMU + TASI. Anche in questo caso si ritiene necessario provvedere con delle riduzioni delle aliquote applicate almeno per l’anno 2020. I mancati introiti per le agevolazioni concesse non devono essere valutate come una spesa improduttiva ma a nostro parere rappresentano un investimento che può aiutare una ripresa delle attività che sono sicuramente una grossa fonte di introiti per l’amministrazione. La ripresa dell’attività economica è fattore indispensabile per un equilibrio anche delle tasse comunali. In questa logica di sostegno a livello del bilancio i fondi che dovessero venire a mancare potrebbero essere recuperati da una riduzione delle spese già programmate ma che potrebbero essere rinviare motivandone pubblicamente la scelta.

Proprio per attuare queste misure, in data 05.05.2020, come gruppo consigliare “Esserci - Robecco e frazioni”, abbiamo chiesto al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, con il seguente ordine del giorno:

1. Sospendere totalmente la tassa di occupazione del suolo pubblico per l’anno 2020 per attività di bar, ristoranti, esercizi commerciali e vendita sui mercati.

2. Concederespaziesterniperfacilitareleattivitàchenepotrebberotrarrebeneficioatitolo gratuito.

3. Eliminare i pagamenti della TARI e imposta di pubblicità per tutte le sopracitate attività riferito al periodo di chiusura degli stessi.

4. Ripristinarel’esenzioneperl’addizionaleIRPEFperiredditifinoa13.000europerl’anno 2020 e ridurre la attuale aliquota pari a 0,80%.

5. Riduzione aliquote IMU+TASI (IUC) almeno per l’anno 2020.

Firmato i Consiglieri

del gruppo consigliare “Esserci - Robecco e frazioni”

Francesco Ticozzelli

Contini Monica

Colombo Elia

