Corbetta: "Siate elastici con gli affitti"

"Purtroppo allo stato attuale anche il canone di affitto diventa una spesa insostenibile per chi si è visto costretto a chiudere, o ridurre la propria attività".

Un appello accorato per la tutela del tessuto commerciale e imprenditoriale della città di Corbetta: è quello rivolto da Giuliano Gubert, Assessore allo Sviluppo Locale, ai proprietari di immobili in locazione ad uso professionale e industriale. "Migliaia di imprenditori, di Partite Iva, di piccoli commercianti, stanno vivendo oltre che l'emergenza sanitaria nazionale, anche una durissima emergenza economica. Gran parte del tessuto economico locale rischia di scomparire per sempre, migliaia di uomini e donne, travolti da questo incubo stanno per rinunciare al loro lavoro, alla loro passione - scrive l’Assessore in una lettera indirizzata a tutti i locatori. - Purtroppo allo stato attuale anche il canone di affitto diventa una spesa insostenibile per chi si è visto costretto a chiudere, o ridurre la propria attività. Non è certamente a cuor leggero che vi chiedo il coraggio di essere elastici e lungimiranti in questo periodo, facendo slittare o dilazionando i canoni di locazione. Tutto ciò potrebbe evitare la chiusura delle nostre attività e scongiurare la difficile riapertura successiva di altre nuove attività. Le vostre azioni potrebbero fare la differenza ed evitare il collasso del nostro tessuto commerciale, artigianale, senza contare il beneficio in ambito sociale e storico”.

