Controlli COVID-19

Continuano i servizi di monitoraggio e gli accertamenti da parte della Polizia locale di Castano su tutto il territorio. Sanzionate due persone residente in città e una da fuori.

In questi giorni sembra che la notizia di un leggero allentamento delle misure di contenimento a partire da oggi (4 maggio) abbia innescato in molti la voglia di uscire all’aria aperta. E’ così che alla luce dell’afflusso di movimento di automobilisti e pedoni si siano intensificati i controlli da parte degli agenti del comando Polizia locale di Castano Primo. Sono state sanzionate, allora, due persone residenti in città e una che arrivava da Nerviano che se ne andava a passeggio in auto con un’amica e rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Controlli su aree verdi, parchi pubblici e piste ciclabili, nonché sulla presenza di assembramenti nei pressi delle attività commerciali. Si rammenta di mantenere sempre la distanza di sicurezza e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

