Sanificazione a Buscate

“Sono stati sanificati gli esterni di poste, municipio, ambulatori medici, guardia medica, 118, chiesa, esercizi commerciali aperti".

Se c'è una cosa che abbiamo imparato dal coronavirus è che l'igiene non è mai troppa. Per questo, a Buscate la scorsa settimana i Vigili del Fuoco di Inveruno, con il supporto della Protezione Civile, hanno provveduto a pulire e igienizzare le parti esterne, ad altezza uomo, dei luoghi pubblici maggiormente frequentati.

“Sono stati sanificati gli esterni di poste, municipio, ambulatori medici, guardia medica, 118, chiesa, esercizi commerciali aperti... - commenta il sindaco Fabio Merlotti – A loro va un sentito ringraziamento per l'aiuto a mettere in sicurezza il nostro paese”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro