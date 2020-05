'Spazio in Villa': il Comitato informa

La rivista online del Comitato per Castano per tenere aggiornata la popolazione su ciò che avviene in consiglio comunale e, più in generale, sui fatti principali della città.

Si chiama 'Spazio in Villa', riprendendo il titolo da quel periodico cartaceo del passato. Una nuova rivista, sempre a firma del Comitato per Castano (gruppo sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale), per tenere aggiornata la popolazione su ciò che avviene, appunto, nella massima assise cittadina e, più in generale, in città. "Un'iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere, in linea continuativa con l'azione amministrativa che come realtà stiamo svolgendo - commentano - L'idea nasce affinché tra la cittadinanza possa arrivare anche la voce della minoranza, in particolare una voce autonoma e indipendente, con commenti e riassunti onesti e concreti, seppur stringenti". E, così, ecco che proprio 'Spazio in Villa' è stata inaugurata nelle scorse ore, partendo dall'ultima seduta del consiglio comunale di qualche giorno fa, con spiegazioni e analisi sui vari punti affrontati (bilancio di previsione 2020, illuminazione verde, bianco e rosso del palazzo Comunale, mozione per riformulazione impegni finanziari, arrivando, poi, agli altri gruppi ed alle mozioni su distretto urbano diffuso e donazione gettone di presenza, ecc...). "Ovviamente, l'invito adesso è rivolto alla popolazione - concludono - A chiedere chiarimenti, porre domande e questioni direttamente sulla nostra pagina Facebook 'Comitato per Castano'. Lo ribadiamo, questa proposta è un modo per portare il consiglio comunale nelle case dei castanesi, senza timori, senza filtri, senza distorsioni... come da 26 anni siamo abituati ad operare e come abbiamo deciso di proporci in occasione delle elezioni amministrative del 2019".

