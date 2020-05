L'aperitivo in... foto

L'iniziativa sulla pagina Facebook 'Castano Primo: Inventario dei Ricordi'. Posta lo scatto dell'aperitivo con l'etichetta del vino che stai bevendo. Il più antico vincerà un premio.

L'aperitivo al tempo del Coronavirus... beh in foto, ma condiviso tra tutti. E' questa la singolare iniziativa promossa da 'Castano Primo: Inventario dei Ricordi'. Più nello specifico, si tratta di un concorso, che si svolge, proprio, sulla stessa pagina Facebook. "Era nostra intenzione - scrivono i promotori - riproporre una festa dedicata al vino sulla scia di quella del 'Prosecco' dello scorso anno; purtroppo, tutto ciò non sarà possibile, vista l'emergenza legata al COVID-19, e, quindi, nel rispetto delle indicazioni di cautela, abbiamo pensato ad un'alternativa". Appunto, un evento online. "Il regolamento, poi - continuano - è molto semplice, ossia chiunque potrà postare, fino al 31 maggio (su 'Castano Primo: Inventario dei Ricordi'), uno scatto dell'aperitivo con l'etichetta del vino che sta bevendo e la bottiglia di annata più 'antica' vincerà un premio. Forza, allora, partecipate, nella speranza di poter fare la premiazioni in pubblico alla fine dell'estate".

