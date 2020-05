Bus, metro e tram: 'Fase 2'

Autobus, tram e metro: gli accorgimenti messi in campo dall'Azienda di Trasporti Milanese per affrontare l'ormai imminente 'Fase 2'. Sicurezza e tutela dei passeggeri.

Misure e accorgimenti mirati e specifici: sta per cominciare la 'Fase 2' anche sui mezzi ATM. Più nello specifico, l'Azienda di Trasporti Milanese metterà, appunto, in campo una serie di iniziative per garantire il più possibile la sicurezza e la tutela di quanti dovranno utilizzare i mezzi. In questo senso, allora, ecco, ad esempio, i cartelli con divieto per distanziare le sedute e le attese alle fermate, sanificazione di autobus, tram e metro e tutor anti affollamento che scaglioneranno l'ingresso dei viaggiatori impedendo che gli stessi mezzi siano affollati oltre i limiti consentiti dalle norme sul COVID-19.

