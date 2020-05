Aiuta AIRC... con Amazon!

Il colore e profumo dell'azalea di AIRC contribuiranno alla rinascita speranzosa dell'Italia.

Sarà una Festa della Mamma diversa dal solito, quella che milioni di italiani festeggeranno domenica 10 maggio. Ma resta comunque una tradizione, che fa piacere alle mamme e bene alla ricerca, quella di poter regalare l'azalea, il fiore simbolo della Fondazione AIRC, che da anni sostiene studi e ricerca sui tumori delle donne. E se nella fase 2, a causa delle restrizioni da Coronavirus non sarà possibile recarsi in piazza per comprare un'azalea, ci penserà Amazon ad aiutare AIRC, consentendo, a fronte di una donazione di 15 euro, di far ricevere alla propria mamma una pianta di azalea.

E' la prima volta in 36 anni, da quando AIRC ha lanciato l'iniziativa di sostegno alla ricerca, che l'azalea non potrà essere acquistata in piazza, direttamente dalle mani dei circa 20 mila volontari della Fondazione, ma grazie al coinvolgimento di Amazon, che ha scelto di tutelare la salute di sostenitori e volontari, l'importante operazione di sostegno alla ricerca non si fermerà neanche di fronte al "nemico invisibile". Ed anche il colore e profumo dell'azalea di AIRC contribuiranno alla rinascita speranzosa dell'Italia.

