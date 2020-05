"Le mascherine non vanno abbandonate!"

"Abbiamo 144 cestini in San Giorgio - dice - come si può fare a mettervi in testa che sporcare le nostre strade e i nostri parchi e abbandonare i rifiuti è la cosa più stupida che possiamo fare?"

Adottarle è un dovere di sicurezza. Non lasciarle per strada un segno di civiltà. Walter Cecchin, sindaco di San Giorgio, in modo garbato ma determinato, si rivolge a tutti coloro che hanno lasciato mascherine un po' per ogni dove del territorio ignari del nocumento sanitario provocabile da questo malcostume. "Abbiamo 144 cestini in San Giorgio - dice - come si può fare a mettervi in testa che sporcare le nostre strade e i nostri parchi e abbandonare i rifiuti è la cosa più stupida che possiamo fare? Il nostro paese è la nostra casa". E già che c'è invita anche a fare maggiore attenzione i proprietari di cani che "lasciano a terra ogni giorno "torte" indecenti". Cecchin individua anche un altro fenomeno di malacittadinanza connesso a questi, ovvero il fatto che queste pratiche non civiche avvengano "quasi sempre nelle ore serali quando nessuno vi può vedere, perché altrimenti vi vergognereste di quanto siete incivili". Insomma, è vero che l'epoca è di emergenza ma non per questo deve entrare nel dimenticatoio il senso civico.

