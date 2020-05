Nuovo distributore a Busto Garolfo

Il comune ha approvato proprio in questi giorni lo schema di convenzione che permetterà a Coop Lombardia di dare il via libera al progetto.

L'iter parte dal 2019: fu allora che il comune di Busto Garolfo si vide arrivare sul tavolo la proposta di Coop Lombardia di poter sfruttare un'area di sua proprietà di realizzare un nuovo impianto di carburante. Per tutto questo fu avviata una conferenza dei servizi che, gli scorsi giorni, ha riscontrato come pienamente eseguibile tale piano. A formulare la proposta è stata Coop Lombardia che del territorio su cui è candidata a sorgere la nuova stazione di servizio detiene la proprietà edificatoria. Adesso quell'impianto potrà trasformarsi in realtà concreta; sorgerà in viale Europa in un tratto, quello della strada provinciale 12, ove essendo elevato il transito di autovetture è quindi altrettanto copiosa l'esigenza di poter disporre di un impianto di distribuzione carburanti in modo costante. Il comune ha approvato proprio in questi giorni lo schema di convenzione che permetterà a Coop Lombardia di dare il via libera al progetto.

