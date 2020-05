Casa dell'acqua e cimitero riaprono

A San Giorgio tornano a disposizione dei cittadini sia l'utilizzo della casetta dell'acqua sia l'accesso al cimitero cittadino. Gli afflussi saranno regolati.

Una riaprirà sabato 2 maggio, l'altro lunedì 4. A San Giorgio tornano a disposizione dei cittadini sia l'utilizzo della casetta dell'acqua sia l'accesso al cimitero cittadino. Gli afflussi saranno regolati dalle attuali disposizioni in vigore comprensive di uso di mascherine e guanti e rispetto del distanziamento sociale per la prevenzione dal Covid-19. Il cimitero sarà accessibile dalle 8.30 alle 18.30. Chi vuole portare fiori o pregare sulla tomba del caro estinto potrà quindi ritornare a farlo e in qualche misura sentirlo più vicino. Per quanto riguarda la casetta dell'acqua, l'apertura prenderà il via il pomeriggio "quando - spiega il sindaco Walter Cecchin- il tecnico avrà eseguito tutte le operazioni di sanificazione necessarie, installato i cartelli con le indicazioni sull'uso in sicurezza e montato un separatore tra i due distributori". Vi sarà invece ancora d'attendere per la riapertura dei parchi perchè, rende ancora noto Cecchin, "deve essere fatto un taglio dell'erba e devono essere controllati negli accessi". Cecchin confida nel fatto che i suoi concittadini possano beneficiare di queste prime riaperture con avvedutezza e senso civico: "ho molta fiducia in ognuno di voi- dice- e per questo abbiamo convenuto la riapertura di alcuni servizi e luoghi molto importanti per noi. Mi auguro che questa fiducia venga ripagata". E, nell'affermare questo, si riferisce alle norme fondamentali per gestire la problematica del Covid-19. Se però qualche comportamento non dovesse essere in linea con queste ultime il sindaco sangiorgese si dice pronto a reintrodurre le chiusure: "informo e anticipo - afferma - che se attraverso i controlli della polizia locale, della protezione civile e segnalazioni dei cittadini dovessimo riscontrare il mancato rispetto di queste indicazioni di sicurezza o ci fosse un aumento significativo di casi Covid19, si procederà ad una nuova chiusura a tutela della salute pubblica". Ma conclude fiducioso: "sono certo che non sarà così".

