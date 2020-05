I funerali vanno in streaming

Da lunedì 4 maggio potranno riprendere i funerali, seppur con una forma ridotta concessa a solo 15 persone. Per permettere a tutti di partecipare 'Il Giardino degli Angeli' attiva la diretta streaming.

Una prima, parziale, riapertura. Da lunedì 4 maggio riprenderanno le funzioni dei funerali, con numero limitato di persone, ma pur sempre in un modo più dignitoso e corretto per un ultimo saluto ai propri cari. Infatti, in questi mesi così difficili, si è andato a perdere anche il momento dell'addio, l'omaggio e la benedizione prima della separazione con un proprio caro, rendendo così sospeso anche il momento dell'estremo saluto.

Infatti, i funerali dal 4 maggio potranno tornare ad essere celebrati (l’emergenza sanitaria ha portato alla sospensione delle funzioni per settimane), ma con restrizioni precise. Se le parrocchie sono in attesa delle indicazioni delle Curie, è certo che le cerimonie dovranno essere celebrate all’aperto (quando possibile), con non più di 15 partecipanti, tutti con indosso i dispositivi di protezione individuali e a distanza di sicurezza. "Di certo un sollievo rispetto alle ultime settimane – spiegano da 'Il Giardino degli Angeli' di Inveruno – Ci sarà un funerale, non più soltanto una benedizione solitaria durante la tumulazione. Ma non tutti potranno essere fisicamente presenti".

Amici, conoscenti o anche chi volesse semplicemente 'esserci', potrà ora collegarsi online direttamente al sito www.giardinodegliangeli.net all’orario d’inizio della funzione.

"Al momento più importante del funerale – spiegano dalla casa funeraria – La messa in suffragio. La diretta streaming riguarderà esclusivamente la cerimonia. In questo modo tutti coloro che amavano il defunto potranno pregare per lui, stringersi attorno ai famigliari e agli amici più cari". Al Giardino degli Angeli ci si è resi conti di questa necessità di contatto nel lutto dopo aver aperto la pagina Facebook per le necrologie. I contatti e le interazioni si sono moltiplicati di giorno in giorno. "E’ diventato un mezzo di comunicazione per esprimere vicinanza e affetto a chi aveva perso una persona amata – spiegano – Evitando, ad esempio, il problema di inviare un telegramma. Dal riscontro che abbiamo avuto in quel frangente abbiamo deciso per lo streaming che, ribadiamo, non spettacolarizza il funerale ma consente a tutti di essere presenti". Il servizio è stato proposto ai parroci della zona che lo hanno accolto con entusiasmo. Quattro professionisti provvederanno a garantire la diretta in modo discreto.

