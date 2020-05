Sabato 2 maggio un nuovo servizio di pulizia straordinaria, grazie ai Vigili del fuoco, delle strade e di diverse aree del paese. Ecco quali i punti direttamente interessati.

Un altro intervento di pulizia straordinaria in varie aree di Turbigo. Sarà messa in campo domani (sabato 2 maggio) e, come detto, interessare strade e luoghi differenti del paese. Più nello specifico, il servizio, effettuato dai Vigili del fuoco, interesserà (all'esterno) la chiesa Santa Maria Assunta (via Alla Chiesa), la stazione ferroviaria (via Stazione), la 'Farmacia Pavanetto' (via Stazione), le scuole Elementari (via Giulio Cesare), piazza Martiri delle Foibe, supermercato 'Conad' (via Diaz), piazza Bonomi (comando Polizia locale), piazza San Francesco, asilo Nido Villa Tatti (via Primo Maggio), 'Lovison Dennis' (piazza San Francesco), 'La Frutta di Katia' (via Allea Comunale), 'Lloyd's Farmacia' (via Allea Comunale), 'Panificio Lorenzini' (via Allea Comunale), 'Carta e Penna' (via Allea Comunale), 'Ottica Zannardi' (via Allea Comunale), 'Il Tempio dei Pelosi' (via Allea Comunale), 'Bottega del Pane' (via Roma), 'Tabaccheria Coppo' (via Roma), palazzo Comunale Villa Gray, centro medico di via Volta, 'Bottega delle Cialde' (largo Don Lino Beretta), studio medico Corbetta (via Monte Nero), chiesa dei SS Cosma e Damiano (via Volta), 'Pancaffé' (via Volta), 'Erboristeria Erbario' (via Volta), ufficio postale, 'Cartoleria Sartorelli' (via Fredda), supermercato 'U2' (via Milano), 'Aresi Paolo' (via Milano), 'Limunat' (via Milano), 'Il Salotto' (via Milano), 'You Corner Market' (via Villoresi), sede della Protezione Civile (via Don Minzoni), scuola dell'Infanzia (via Plati), 'Salumeria Re' (via XXV Aprile), istituto comprensivo 'Don Milani' (via Trieste), asilo Infantile (via Matteotti), marciapiedi delle vie Allea e Roma, largo Don Lino Beretta, 'Ferramenta di Turbigo' (via Lonate) e 'Gi e Gi' (via Matteotti).

