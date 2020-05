Castano e Coronavirus: tre nuovi casi

Tre nuovi casi di positività al COVID-19 a Castano. La comunicazione del sindaco Giuseppe Pignatiello: "Sono tre persone residenti in città, ma non domiciliate da noi".

Tre nuovi casi di positività al Coronavirus a Castano. "Sono persone che hanno la residenza in città, però non sono domiciliate nel nostro Comune - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Una specifica che non avrei fatto in altre situazioni, ma che faccio per dare indicazione a tutti i castanesi che l'attenzione ed i comportamenti corretti tenuti in questo lungo periodo stanno dando i loro frutti, tanto che sono diversi giorni che non abbiamo comunicazione di cittadini positivi da noi. L'invito, quindi, è a continuare allo stesso modo, anche nei prossimi giorni quando verrà data un po' più di libertà".

