Un dono prezioso

I cittadini ad oggi positivi sono complessivamente 29, 11 i decessi e 21 i guariti.

Una situazione in continua evoluzione, tra guarigioni (negativizzazioni) e nuovi casi che vengono ad emergere. Un periodo che richiede grande cautela, pazienza e comportamenti sensati per non rovinare i sacrifici fatti in questi mesi.

"Abbiamo ricevuto la bella notizia di alcuni nostri concittadini che hanno ricevuto il tampone di verifica, che è risultato negativo - ha commentato il Sindaco Sara Bettinelli - Quindi aumenta a 21 il numero dei nostri concittadini ufficialmente guariti. Purtroppo però abbiamo ricevuto anche la notizia di un nostro concittadino, residente ad Inveruno ma domiciliato fuori comune, che è risultato positivo al Covid 19".

Intanto però si guarda avanti: " Quest’oggi una serie di riunioni per organizzare la riapertura dei cimiteri, il mercato comunale e iniziare a guardare sul medio periodo all’interno della nostra Comunità per capire quali eventuali nuovi servizi poter attivare.

Intanto stanno arrivando domande in merito alla possibilità o meno di tenere determinati comportamenti o avviare determinate attività dal 4 maggio in poi".

Intanto, arriva un dono molto apprezzato dal Comune di Mesero: mascherine da donare ai cittadini. "Grazie alle mascherine chirurgiche di Regione Lombardia, della Protezione Civile e del preziosissimo dono da parte del Comune di Mesero da lunedì inizierà la distribuzione a domicilio di 3 mascherine chirurgiche a nucleo familiare".

