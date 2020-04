253 test, in 25 con il virus

Sono stati 253 i test sierologici effettuati nella giornata di lunedì presso la sede dell’Inter Sos di Magenta. Per 25 è risultato che sono entrati in contatto con il virus.

Sono stati 253 i test sierologici effettuati nella giornata di lunedì presso la sede dell’Inter Sos di Magenta. Test che consentono di verificare se una persona è entrata in contatto con il virus e ha maturato gli anticorpi. L’attività proseguirà, anche nei prossimi giorni, sempre dalle 8 alle 17 presso la sede di via Quadretto 34/36. I dati vanno presi, ovviamente, con le pinze. Dei 253 testati, per 25 è risultato che sono entrati in contatto con il virus. Mentre per tre di questi si trattava di persone che erano state a suo tempo ricoverate in ospedale per coronavirus con tampone positivo e hanno avuto un regolare decorso della malattia con tampone che si è poi negativizzato, per altri la situazione era diversa. Alcuni avevano sintomi da Covid – 19, ma non avevano mai eseguito alcun test, altri ancora non hanno maturato alcun sintomo. Questi dati sono solo di massima. Il test garantisce privacy assoluta. La zona geografica di provenienza delle persone testate riguarda Magenta e dintorni, ma sono in parecchi coloro che sono arrivati anche da fuori territorio. Alcuni perfino dalla città di Milano.

