Serra di marijuana a Furato

Una serra per la coltivazione di marijuana è stata scoperta e sequestrata grazie ad un’operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e Legnano nella frazione di Furato a Inveruno. Un ragazzo di 30 anni, residente a Bareggio, proprio qui aveva preso in affitto un’abitazione all’interno della quale, assieme a due amici di Santo Stefano Ticino, aveva provveduto ad allestire la serra con 76 piante. I militari, dopo una serie di indagini, lo hanno arrestato nella notte tra sabato e domenica. Oltre alle 76 piante è stato sequestrato anche del materiale per la coltivazione. Inoltre, i carabinieri hanno proceduto all’arresto dei due amici del 30enne. Due fratelli che vivono a Santo Stefano Ticino di 23 e 27 anni, entrambi impiegati e incensurati come l’amico di Bareggio. Nell’abitazione dei fratelli sono stati recuperati e sequestrati 4 grammi di marijuana, 703 di hashish e quasi 8.000 euro in contanti.

