Inveruno: 11esimo decesso

Una nuova, triste, notizia ha coinvolto la comunità inverunese nella giornata di ieri. Dopo la segnalazione di un nuovo caso di Coronavirus, la segnalazione del decesso. "Ieri mattina purtroppo abbiamo avuto la notizia della positività di un nostro concittadino, domiciliato fuori Inveruno, e nel pomeriggio abbiamo avuto la notizia del suo decesso - ha commentato il Sindaco Sara Bettinelli - Ci stringiamo a tutti i familiari in questo momento di dolore. Ieri abbiamo avuto la notizia di tre nostri concittadini il cui tampone di verifica è risultato essere negativo, quindi sono ufficialmente guariti.

Complessivamente quindi a domenica 26 aprile 33 nostri concittadini sono ancora positivi al Covid 19, 15 le persone guarite e, purtroppo, 11 i decessi.

Teniamo sempre alta la guardia!!!".

