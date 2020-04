Magenta: al via i test sierologici

“Il tutto sta avvenendo nel massimo rispetto delle regole sul distanziamento" – conferma Luca Casè, presidente di Inter Sos.

Un’affluenza ordinata di persone presso la sede di Inter Sos in via Quadretto 34/36 a Magenta questa mattina per sottoporsi al test sierologico. Alle 10 erano già oltre 50 le persone testate e numerose quelle in fila rigorosamente distanziate per evitare qualsiasi tipo di assembramento. “Il tutto sta avvenendo nel massimo rispetto delle regole sul distanziamento – conferma Luca Casè, presidente di Inter Sos – Cinque operatori sono impegnati nella gestione del servizio”. Ricordiamo che il test è in grado di individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e non fornisce una patente di immunità. Viene effettuato tramite prelievo capillare e permette di individuare gli anticorpi al virus Sars-cov2. Lo screening continuerà fino alle 17 e nei prossimi giorni presso la sede di via Quadretto.

