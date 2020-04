"41 bis: come è possibile?"

L'assessore regionale Riccardo De Corato: "Mi chiedo come sia possibile che, con la scusa di prevenire il contagio da COVID-19 nelle carceri, vengano rilasciati simili delinquenti".

"Francesco La Rocca, il detenuto che nelle intercettazioni apostrofò con termini irripetibili l'omicidio del giudice Falcone, è stato scarcerato ed è tornato in Sicilia ai domiciliari. Mi chiedo come sia possibile che, con la scusa di prevenire il contagio da COVID-19 nelle carceri, venga rilasciato un delinquente di questo calibro, su cui gravano tre ergastoli per omicidi, associazione di tipo mafioso ed estorsioni e che, per questo, era incarcerato a Opera in regime di 41 bis". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

