Le note di... Liberazione

25 Aprile: Festa della Liberazione, due musicisti del corpo musicale di Parabiago hanno suonato 'Il Silenzio' per ricordare l'importanza ricorrenza. Le note per la Liberazione.

Nelle loro parole convivono due sensazioni: la prima è il dispiacere per non avere potuto presenziare compatti, come lo scorso anno, alla cerimonia del 25 aprile; la seconda è la soddisfazione per avere, comunque, messo la loro goccia nel mare delle celebrazioni dell'anniversario della Liberazione con due esponenti del sodalizio. Il corpo musicale Santo Stefano di Parabiago affida la riflessione su tutto questo alla propria pagina Facebook: "Oggi (sabato 25 aprile, ndr) avremmo avuto un appuntamento in calendario - scrive - oggi, come da tradizione, avremmo onorato anche con i nostri strumenti il 75° anniversario della Liberazione. ma purtroppo non sarà così; nonostante tutto non ci fermiamo". E non si sono fermati perché due strumentisti, Alberto e Lorenzo, hanno portato comunque le note di vicinanza con la loro tromba per i vari monumenti dedicati ai caduti sul territorio cittadino. Hanno eseguito 'Il silenzio' in un'atmosfera certamente surreale, ma non per questo meno toccante. E quelle note rappresentano la migliore dimostrazione del fatto che il COVID-19 non avrà l'ultima parola.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro