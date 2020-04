Sfilano... i satelliti

"L'orario per Magenta, se vogliamo essere precisi, va dalle 22.01 alle 22.07, infatti il tutto dura soltanto tre minuti per passaggio ma ne vale la pena!"

Questa sera avremo un motivo in più oltre al Marino da assaporare, per aprire le finestre, uscire sul balcone o scendere in cortile qui in zona.

Tra le ore 22.00 e le ore 22.10 passerà infatti nel cielo una suggestiva scia di puntini luminosi, visibile comunque da gran parte della nostra penisola. Si tratta dei piccoli satelliti Starlink, lanciati in orbita a quote basse rispetto agli altri satelliti da qualche anno dal gruppo statunitense SpaceX, per un ambizioso progetto di connessione internet via satellite. Qui aggiungo solo che quando un satellite è in orbita a quote sui 200 km di altezza come quelle degli Starlink, viaggia a velocità di circa 8 km al secondo, molto più elevate rispetto ai satelliti posti a quote più alte, perché deve equilibrare la forza di gravità. Pensiamo che in poco più di un'ora compiono un'orbita intera!

A noi basterà sapere come ammirare questo suggestivo spettacolo. Ecco qui di seguito come, con i dettagli e gli orari qui tra est Piemonte e ovest Lombardia. Bisogna guardare in direzione ovest, più o meno all'altezza di dove brillerà il pianeta Venere negli orari indicati sopra, quando vedremo comparire una serie di trenta puntini allineati che si muoveranno da ovest/nordovest verso est/sudest. Piccola pausa e poi subito un altro gruppo di trenta puntini a seguire. Sono in tutto sessanta infatti i piccoli satelliti che passeranno questa sera. L'orario per Magenta, se vogliamo essere precisi, va dalle 22.01 alle 22.07, infatti il tutto dura soltanto tre minuti per passaggio ma ne vale la pena!

Stasera il cielo sarà anche limpido e stellato e dunque sarà davvero molto suggestivo. Prossimo appuntamento, ma lì ci saranno poi molte più nuvole con le quali dover fare i conti, lunedì 27 aprile tra le 22.20 e le 22.30.

Stasera dunque occhi al cielo per il passaggio dei satelliti allineati e attivazione dei sensi per assaporare il vento di Marino. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata!

