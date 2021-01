Evoluzione Covid, il commento di Mazzoleni

"I dati ufficiali relativi a settimana scorsa comunicati oggi lo danno a 0.84 come stima puntuale, esattamente come avevo anticipato un mese e mezzo fa".

Un mese e mezzo fa avevo stimato Rt nazionale puntuale a fine gennaio attorno a 0.80 con un livello di confidenza del 95%, come valore centrale in un intervallo tra 0.75 e 0.85.

I dati ufficiali relativi a settimana scorsa comunicati oggi lo danno a 0.84 come stima puntuale e vedremo che quelli relativi a questa settimana, che saranno comunicati venerdì prossimo, saranno davvero prossimi al valore puntuale che avevo descritto... se ho un po' di fortuna, che nei numeri non guasta mai, proprio magari a 0.80. Chissà! Ma comunque, centesimo più, centesimo meno il senso è chiaro: tutto, davvero tutto, sta andando secondo l'andamento della curva che avevo stimato sin da metà ottobre scorso, ragionando in totale assenza di misure restrittive, lo ripeto.

Come dicevo da settimane: Lombardia in zona gialla da lunedì. Non poteva che essere così. I numeri vincono sempre, quando si sanno leggere. E adesso puntiamo al bianco tra due o tre settimane, perché alcune province, come ad esempio Bergamo, già hanno numeri da zona bianca.

