I mesi di minor luce...

Si concludono oggi i tre mesi con minore luce di tutto l'anno e durata del dì inferiore alle dieci ore qui a Magenta, che erano ncominciati lo scorso 7 novembre. Inoltre, da oggi l'aumento del chiarore diurno sarà ancor più sensibile, in quanto guadagneremo attorno ai tre minuti al giorno, passando in poco più di una quarantina di giorni, dalle dieci ore di luce esatte odierne (con alba alle 7.38 e tramonto alle 17.38) alle dodici ore dell'equinozio di primavera, con il traguardo intermedio delle undici ore l'ultimo giorno di febbraio (con alba alle 7.07 e tramonto alle 18.07).

Se a livello astronomico la stagione procede alla grande, non sarà così a livello meteo, visto che che per tutto il mese di febbraio e per almeno per la prima metà di marzo il tempo ha ancora connotati invernali anche qui in pianura, seppur in un contesto via via meno rigido. Tra l'altro, per il versante qui a sud delle Alpi i mesi tra febbraio e aprile da sempre vedono accumuli di neve di gran lunga superiori a quelli che si registrano fra novembre e gennaio, che già non sono stati pochi nei mesi scorsi.

