EvadiColParcoTicino

Da lunedì 27 aprile sono in arrivo tante novità per grandi e piccini. L’Ente magentino invita bambini e adulti ad evadere virtualmente da casa dando sfogo alla propria creatività grazie ad una serie di attività e giochi, video percorsi da scoprire, quiz e un contest fotografico.

L’emergenza sanitaria continua, da quasi due mesi i bambini e i loro genitori si stanno attenendo scrupolosamente alle ordinanze del Governo e di Regione Lombardia , prima fra tutte #restareacasa , anche se sta diventando sempre più difficile complice il richiamo della Primavera che solitamente spinge anche i più pigri ad uscire di casa per una passeggiata, per fare sport o per la classica gita furi porta. "Tutto questo ci manca- racconta la Presidente del Parco del Ticino, Cristina Chiappa - . Ma dobbiamo fare l’ultimo sforzo per non vanificare i sacrifici fatti fino ad ora. In attesa di tornare alla normalità, il Settore Educazione Ambientale del Parco ha ideato un pacchetto di attività rivolte ai bambini e alle loro famiglie. Un modo per evadere dalla forzata clausura con la natura del Parco del Ticino per riscoprire questi luoghi di rara bellezza e viverli in modo diverso da casa".

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Pietro e Caterina, volontari in Servizio Civile al Parco del Ticino, coordinati dall’Ufficio Educazione Ambientale e con l’aiuto di Emma, Alice e Pietro, Guide Naturalistiche del Parco, vi guideranno alla scoperta del nostro territorio,. "Conosceremo gli animali che vivono nel nostro Parco. Visiteremo, attraverso alcuni video, i numerosi percorsi di cui è ricco il Parco del Ticino , scopriremo i suoni della natura, i boschi incantati e incontaminati che abbiamo a due passi da casa e che potremo visitare non appena l’emergenza sanitaria sarà conclusa - prosegue la Presidente -. Scopriremo il nostro fiume, gli animali che lo popolano e la meravigliosa natura che lo circonda. Impareremo a costruire un piccolo bosco con pochi materiali: carta , colori, colla e una scatola di cartone. E tanto altro ancora".

Ogni giorno il Settore Educazione Ambientale del Parco del Ticino proporrà un’attività diversa , ci proietterà in un territorio vasto che comprende le province di Milano, Pavia e Varese .

Al termine della settimana sarà proposto un gioco quiz. Tutti i partecipanti ai quiz saranno premiati con un gadget del Parco ,da ritirare in uno dei Centri Parco vicini alla residenza o in occasione di una gita sul Ticino quando potremo finalmente uscire.

Si comincia lunedì 27 aprile e, in questa prima settimana, verranno trattati alcuni degli aspetti che rendono la primavera una delle stagioni più affascinanti: dall’arrivo degli uccelli migratori al risveglio degli animali dopo il letargo invernale.

Nelle settimane successive si parlerà anche delle piante che fioriscono in questa stagione e dell’importante ruolo degli impollinatori. E poi ancora si approfondiranno alcune semplici azioni che ciascuno di noi può mettere in campo nel proprio piccolo, ad esempio nel proprio giardino, per contribuire alla salvaguardia della biodiversità.

L’intento è quello di proseguire questo appuntamento, continuando a proporre contenuti nuovi e interessanti cercando di raggiungere un sempre maggior numero di utenti, con la volontà di renderli protagonisti attivi.

Il Parco del Ticino sperimentando questo nuovo modo di fare educazione ambientale, si augura, una volta superato questo periodo, quando si potrà nuovamente tornare in natura, di accogliere bambini e famiglie lungo i suoi numerosi sentieri e facendo loro sperimentare di persona ciò che oggi possiamo solo divulgare virtualmente.

CONTEST FOTOGRAFICO #ParcoTicinointempodiCovid

La seconda iniziativa riguarda tutti gli amanti della fotografia, siano professionisti o fotoamatori. Possono essere inviate foto di archivio oppure foto che potrete scattare non appena l’emergenza sanitaria vi consentirà di uscire.

Perché un contest fotografico ? Semplice, perché uno scatto può raccontare il nostro stato d’animo più del fiume di parole speso in questi mesi. Le immagini descrivono la natura e i suoi paesaggi dai mille colori, gli animali e le piante con una sensibilità particolare soprattutto in questa quarantena.

Il contest è aperto a chiunque voglia raccontare questo difficile periodo attraverso le immagini della natura del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

REGOLAMENTO E LIBERATORIA

Cosa fotografare?

Il tema è libero, deve rappresentare la natura del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

In caso di presenza di persone all’interno dello scatto, le stesse devono dare il consenso all’autore delle foto

LE CARATTERISTICHE E COME INVIARE LE FOTO

Le foto possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica concorsofotocovid [at] parcoticino [dot] it

Le foto inviate devono avere le seguenti caratteristiche: formato JPG/JPEG con una risoluzione a 300 dpi Fogra 39 icc

Le foto che perverranno senza queste caratteristiche non verranno prese in considerazione

ENTRO QUANDO INVIARE LE FOTO?

Le foto dovranno essere inviate entro 30 settembre 2020

COME SARANNO SELEZIONATI I VINCITORI?

Tutte le foto pervenute che rispettano le caratteristiche richieste verranno pubblicate in un’unica cartella sul profilo Facebook del Parco.

Il pubblico potrà votarle tramite i like di Facebook. Tra le prime 30 che ottengono più like, il Parco ne selezionerà 13 che saranno scelte per il calendario 2021 del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

COSA SI VINCE?

La possibilità di pubblicare la foto sul calendario 2021 del Parco Lombardo della Valle del Ticino (12 mesi più foto di copertina)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro