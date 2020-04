Contributi alla cultura

Disposti interventi straordinari e urgenti per fronteggiare il grave stato di crisi che ha colpito il settore dello spettacolo e della promozione educativa culturale.

Con le delibere approvate il 20 aprile 2020 dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, sono stati disposti interventi straordinari e urgenti per fronteggiare il grave stato di crisi che ha colpito il settore dello spettacolo e della promozione educativa culturale in conseguenza dell’applicazione delle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica. Gli interventi deliberati prevedono l’erogazione dei contributi di gestione alle fondazioni partecipate che operano nell'ambito dello spettacolo (Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione I Pomeriggi Musicali, Piccolo Teatro - Teatro d'Europa, Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico Giuseppe Verdi di Milano e Fondazione Teatro Grande di Brescia), un sostegno al progetto Opera Lombardia, ma anche un acconto dei singoli contributi, per la programmazione 2020, ai Teatri di Tradizione, ai Circuiti di Spettacolo dal Vivo, alla produzione teatrale, al Festival di Musica e Danza, alla promozione educativa culturale, al Centro Nazionale di Produzione della Danza Dancehouse e alla Fondazione Cineteca Italiana di Milano. Sono, inoltre, stati deliberati i contributi alle attività annuali 2020 di tre fondazioni museali partecipate: le Stelline, la Triennale e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro