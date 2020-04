Sanificazione ad Inveruno

Per una realtà colpita come quella inverunese, anche questi interventi sono molto significativi e apprezzati dalla popolazione, così colpita da questa pandemia.

Un intervento importante sia per sanificare il paese che per dare un segnale forte alla popolazione. Prosegue in questi giorni l'intervento dei 'Vigili del Fuoco' inverunesi a sanificare le aree di maggior interesse del paese. Uffici pubblici, negozi di pubblica utilità o aree di passaggio. Per una realtà colpita come quella inverunese, anche questi interventi sono molto significativi e apprezzati dalla popolazione, così colpita da questa pandemia.

Oggi, fortunatamente, nessuna nuova novità: ne per quanto riguarda nuovi cittadini positivi, ne per quando riguarda ulteriori verifiche dei tamponi. Serve solo pazienza e prudenza, per uscire tutti insieme da questa situazione.

