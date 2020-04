"Avanzo Amministrazione per aiuti"

M5S Parabiago: "Emergenza COVID-19, mettere a disposizione di famiglie, imprese, commercianti, artigiani e degli imprenditori l’avanzo di Amministrazione 2019".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Il Movimento 5 Stelle di Parabiago ha proposto alle forze politiche presenti in Consiglio Comunale di gestire insieme l’emergenza COVID‐19 chiedendo di farlo con un forte segnale politico alla nostra comunità. Per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione con l’obiettivo di aggiungere iniziative e proposte e risorse economiche per aiutare i cittadini e le famiglie in difficoltà, chi ha un’attività commerciale, artigianale e produttiva che oggi è 'sospesa'. Per questo, con la mozione, abbiamo chiesto all’Amministrazione Cucchi di utilizzare immediatamente l’avanzo di amministrazione dell’esercizio di bilancio contabile 2019 (noi diciamo risparmi della comunità da mettere al servizio del bene comune). Si pensi che la sola voce libera da qualsiasi vincolo utilizzabile subito dall’Amministrazione Comunale ammonta ad oltre 1.326.053 euro. Le difficoltà dei cittadini, delle famiglie, dei commercianti, degli artigiani e degli imprenditori sono di oggi e non possono attendere mesi per sapere cosa intende fare l’ente più vicino da cui è amministrato. In una crisi drammatica come questa ognuno deve fare la propria parte e aggiungere risorse economiche a quelle già previste e che prevederà il Governo nazionale per rendere concreta la solidarietà e sostenere la speranza della ripartenza. E l’Amministrazione di CentroDestra di Parabiago cosa fa? Cosa fa il sindaco Cucchi? Da una parte il sindaco Cucchi chiede, ai cittadini che possono, di fare donazioni, utilizza i fondi messi a disposizione dal Governo Conte ai Comuni per aiutarli in questa gravissima crisi, dall’altra, fino al Consiglio Comunale di ieri sera, non voleva neanche sentir parlare di mettere a disposizione della comunità immediatamente i risparmi dellacomunità Parabiaghese. La delibera di Consiglio approvata venerdì 17 è solo un primo passo (abbiamo ottenuto un impegno a verificare di poter utilizzare l’importo dell’avanzo di amministrazione ‐ 1.326.053 euro ‐ libero da vincoli in luglio) e per questo l’abbiamo votata, ma è assolutamente insufficiente, per questo la nostra azione politica proseguirà fin da subito perché l’obiettivo è quello di dare risposte immediate, concrete e di aiuto alle famiglie bisognose e al tessuto produttivo, artigiano, commerciale che con fatica e sacrificio cercano

di superare questo momento di difficoltà. Non si può anteporre ipotetici fabbisogni di bilancio comunale alle esigenze reali della nostra Comunità e non si può aspettare luglio per agire. Il sindaco Cucchi e la sua amministrazione: ”un esempio in negativo, diciamo drammaticamente negativo, della sussidiarietà e solidarietà verso la nostra comunità”.

