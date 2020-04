"Da casa, leggiamo la Costituzione"

25 Aprile... #iorestoacasaeleggolacostituzione: è questa l'iniziativa, in tempi di emergenza Coronavirus, pensata dall'Amministrazione comunale e dalla scuola di Vanzaghello.

25 Aprile... #iorestoacasaeleggolacostituzione: è questa l'iniziativa, in tempi di emergenza Coronavirus, pensata dall'Amministrazione comunale, in collaborazione e condivisione costante con la Scuola Primaria e Secondaria di Vanzaghello, per promuovere e dare impulso alla conoscenza della nostra Carta Costituzionale, anche stando, come previsto dalle normative, nelle proprie abitazioni. Ecco, allora, che i ragazzi sono, appunto, chiamati a partecipare con la lettura di alcuni articoli; e, poi, i diversi contributi audio realizzati saranno condivisi sui canali ufficiali del Comune e sul sito dello stesso istituto scolastico. "La memoria è il cemento tra le generazioni e deve continuare ad essere fonte per i principi di democrazia, libertà e giustizia - dicono - Questi ideali devono essere mantenuti e insegnati alle generazioni di oggi e a quelle future, affinché le tragedie vissute non possano più ripetersi".

