Igienizzante per il commercio

Emergenza Coronavirus: Comune di Turbigo ha distribuito, in questi giorni, dispenser con liquido igienizzante agli esercizi commerciali del paese aperti.

Liquido igienizzante a tutti gli esercizi commerciali aperti di Turbigo. E' solamente una delle iniziative che il Comune di Turbigo ha messo e sta mettendo in campo per far fronte il più possibile all'emergenza Coronavirus che, ormai da settimane, sta vedendo in prima linea il nostro territorio e l'Italia intera. E, così, ecco che l'Amministrazione comunale (tramite gli assessori e consiglieri Marzia Artusi, Mattia Chiandotto e Davide Cavaiani), come detto, ha portato, in questi giorni, alle attività turbighesi, appunto, un dispenser con liquido igienizzante. "Continuiamo a tenere alta l'attenzione - scrive il sindaco Christian Garavaglia - Rispettando e seguendo quelle che sono le direttive e i divieti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro