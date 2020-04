Il vivere cattolico

L'Azione cattolica ambrosiana lo sa bene e per questo ha deciso di mettere in campo cinque incontri on line dove si soffermerà su differenti aspetti del vivere cattolico.

La formazione cristiana esige di essere alimentata anche in tempi di emergenza come quelli che si stanno vivendo. L'Azione cattolica ambrosiana lo sa bene e per questo ha deciso di mettere in campo cinque incontri on line dove si soffermerà su differenti aspetti del vivere cattolico raffrontato a vari aspetti del vivere sociale. Tra i promotori di quest'iniziativa figura Gianni Borsa, noto giornalista legnanese e, oltreché esponente di Azione cattolica, anche cofondatore del circolo culturale cittadino 'Polis'. "Quest'iniziativa parte da tre premesse fondamentali - spiega - quando ci siamo accorti che non era più possibile fare formazione in modo consueto per come eravamo abituati in Azione cattolica, eravamo altrettanto consapevoli che non fosse venuto meno il desiderio di formarci, studiare, capire meglio come poter vivere questo tempo; non era neppure possibile mantenere vive in modo diretto le relazioni che sono il fulcro della vita associativa, oltreché della vita di ogni giorno, ma avevamo una gran voglia di trovarci, anche se in modo nuovo, per ragionare insieme; la terza sottolineatura riguarda la necessità di prepararci al futuro, a ciò che ci aspetta, una volta conclusa almeno l'emergenza sanitaria". Da qui l'idea di fermare l'attenzione su tempi sociali da rileggere nell'ottica del pensiero cristiano. "Proponiamo cinque incontri - spiega ancora Borsa - nei quali abbiamo scelto alcuni argomenti, abbiamo immaginato un piccolo pacchetto di proposte anche per verificare se questo prototipo possa essere in futuro un'occasione di formazione a distanza". I temi affrontati sono tutti di ampio respiro e per scoprire il velo su di essi sono stati coinvolti esponenti eminenti del mondo culturale cattolico. "Daremo uno sguardo alla storia e alle crisi del passato insieme con Giorgio Vecchio - dice Borsa nell'introdurre il primo incontro e nel gettare lo sguardo sui successivi appuntamenti - rifletteremo su relazioni e stile di vita con Luigi Alici, potremo interrogarci su come ricucire la società insieme con Chiara Giaccardi, poi sarà il turno di Marco Ferrando per affrontare il tema spinoso di economia e lavoro; e infine Stella Morra ci aiuterà a pensare al rapporto fede-vita , riconoscendo che la situazione è occasione come profeticamente annunciato dall'arcivescovo (monsignor Mario Delpini, ndr) nella sua proposta pastorale". Gli incontri saranno pubblicati il giovedì sera sul sito dell'Ac ambrosiana e il sabato mattina, tranne che per il primo appuntamento la domenica pomeriggio, sarà approntata una diretta con il relatore "che- prosegue Borsa - risponderà a domande, sollecitazioni, dubbi e proposte che ogni partecipante potrà inviare tra il giovedì e il sabato". In un'epoca di forzato immobilismo che costringe a stare spesso tra le mura domestiche, quindi, la formazione non resta affatto a margine ma trae anzi da quest'emergenza l'occasione per trovare ulteriore linfa vitale.

