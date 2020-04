RSA Turbigo: 34 positivi

Trentaquattro casi di positività al Coronavirus: è questo il dato della casa di riposo Sant'Edoardo di Turbigo, dove proprio nelle scorse sono arrivati gli esiti dei tamponi effettuati. A comunicarlo, dopo le informazioni raccolte dalla stessa struttura, è il sindaco Christian Garavaglia. "Nello specifico - dice il primo cittadino - ci sono 20 persone risultate positive al COVID-10, quindi altre 14 con tampone positivo a bassa carica (ossia che sono all'inizio o alla fine della malattia) e, infine, 25, invece, negative. In totale, appunto, 34 su 59 ospiti. La situazione, ovviamente, merita un'alta attenzione e da parte nostra è stato chiesto alla direzione di tenerci costantemente aggiornati sull'evolversi".

